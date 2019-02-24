TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop parti gruplarını ziyaret etti

Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasından sonra AK Parti’nin TBMM Başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Şentop, parti gruplarını ziyaret etti.

AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekilleri ile birlikte oylama öncesinde CHP, İYİ Parti ve HDP parti gruplarını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Şentop, “Cuma günü adaylığım açıklandı ve başvurumuzu yaptık. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de Milliyetçi Hareket Partisi gruplarını ziyaret ettik, destek istedik. Milliyetçi Hareket Partisi, Meclis Başkanı adayı çıkarmayacağını ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayını destekleyeceğini ifade etmişti. Bahçeli’ye çok teşekkür ediyorum. Bugün de diğer parti gruplarını ziyaret ettik. Onlar da aday çıkardı. Dolayısıyla bizim kendilerinden destek istememiz hoş değil. Nezaket ziyareti yaptık” dedi.

