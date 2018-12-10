TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanların bütçe görüşmelerine katılacağını, görüşlerini açıklayacağını ve eleştirilere cevap vereceğini söyledi.

Yıldırım, TBMM Tören Salonu'nda, Başkanlık Divanı üyeleri ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren kahvaltının ardından Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Sizinle ilgili birtakım soruların cevaplarını bütün Türkiye merak ediyor." sözlerine Yıldırım, "Bizimle ilgili bir konu yok. Meclisteyiz ve Meclisle ilgili konularımızı konuştuk, değerlendirdik." karşılığını verdi.

Binali Yıldırım, "Bütçe ilgili birtakım kurallar mı görüşüldü?" sorusu üzerine, "Yeni kural diye bir şey yok. İçtüzük yeniden düzenlenmişti. Arkadaşlar bu İçtüzüğün uygulanmasıyla ilgili bazı konulara değindiler. Amacımız bütçe görüşmelerinin en verimli şekilde geçmesini sağlamak. Amacımız grup başkanvekilleriyle, Meclis Başkanlık Divanı arasında mümkün olduğu kadar anlayış birliğinin sağlanması." diye konuştu.

"Şu andaki İçtüzük ihtiyacı karşılıyor mu?" sorusu üzerine Yıldırım, "Tabii büyük oranda karşılıyor ama kafada tereddütler, sorular vardı. Bu soruları arkadaşlar gündeme getirdiler, bunların cevapları verildi. Sorun yok." dedi.