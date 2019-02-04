İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Meclisimizin mutfağı gıcır gıcır, pırıl pırıl oldu. Her şeyi elden geçti. Bugün itibarıyla hazır." diye konuştu.

Uzun yıllardır Meclisi ziyaret eden vatandaşlar başta olmak üzere milletvekilleri ve personele hizmet veren mutfakta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Yıldırım, Başaşçı Recai Güler tarafından çiçek takdim edilerek karşılandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiasını yalanlayarak, "Birinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahcup eder. Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nun, iki haftalık aranın ardından yarın toplanacağını dile getiren Yıldırım, hizmetlerin artık TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'ndan verileceğini bildirdi.

Meclis personelinin, gece gündüz çalışarak kısa sürede çalışmaları tamamladığını belirten Yıldırım, "Gayet modern, hijyenik şartlarda güzel bir mekan olmuş. Rabbim inşallah güzel hizmetler vermeyi nasip eder." ifadelerini kullandı.

TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'nın, daha verimli çalışması için alınması gereken kararlar olduğunu söyleyen Yıldırım, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar başta olmak üzere yılda 1 milyon 100 bin kişinin burada yemek yediğini aktardı.

Burada çalışanların önemli bir görev ifa ettiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor. Yapılması gereken iki önemli düzenleme var; bunlardan biri 550'den fazla yemek çeşidi var. Bunlar fazla. Bunlar kaliteyi olumsuz etkiliyor. Onun yerine daha az sayıda, bilinen yemekler... Mesela 50 çeşit. 550 yemeği takip edip seçmesi bile zor, vakit alır. Hepimiz evlerimizde 550 yemek mi arıyoruz? Bunlar teorik olarak var ama uygulamada zorluklar getiriyor. Burada bir sadeleştirmeye ihtiyaç var.