HABER

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

"(AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiası) Külliyen yalan. Birinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahcup eder" - "Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiasını yalanlayarak, "Birinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahcup eder. Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Yıldırım, beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle mutfak sistemleri ve altyapısı yenilenen TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Uzun yıllardır Meclisi ziyaret eden vatandaşlar başta olmak üzere milletvekilleri ve personele hizmet veren mutfakta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Yıldırım, Başaşçı Recai Güler tarafından çiçek takdim edilerek karşılandı.

Mutfağın kısımlarını tek tek dolaşan Yıldırım, fırına pide verdi, daha sonra pişirdiği pideleri beraberindekilere ikram etti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Meclisimizin mutfağı gıcır gıcır, pırıl pırıl oldu. Her şeyi elden geçti. Bugün itibarıyla hazır." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nun, iki haftalık aranın ardından yarın toplanacağını dile getiren Yıldırım, hizmetlerin artık TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'ndan verileceğini bildirdi.

Meclis personelinin, gece gündüz çalışarak kısa sürede çalışmaları tamamladığını belirten Yıldırım, "Gayet modern, hijyenik şartlarda güzel bir mekan olmuş. Rabbim inşallah güzel hizmetler vermeyi nasip eder." ifadelerini kullandı.

TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'nın, daha verimli çalışması için alınması gereken kararlar olduğunu söyleyen Yıldırım, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar başta olmak üzere yılda 1 milyon 100 bin kişinin burada yemek yediğini aktardı.

Burada çalışanların önemli bir görev ifa ettiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor. Yapılması gereken iki önemli düzenleme var; bunlardan biri 550'den fazla yemek çeşidi var. Bunlar fazla. Bunlar kaliteyi olumsuz etkiliyor. Onun yerine daha az sayıda, bilinen yemekler... Mesela 50 çeşit. 550 yemeği takip edip seçmesi bile zor, vakit alır. Hepimiz evlerimizde 550 yemek mi arıyoruz? Bunlar teorik olarak var ama uygulamada zorluklar getiriyor. Burada bir sadeleştirmeye ihtiyaç var.

İkinci bir konu da yemek hizmet saatlerine de bakmak lazım. '12'den kapanana kadar' diyorsun, orada planlamada zorluklar çıkıyor. Hiçbir şekilde yemek ihtiyacı olmayan saatler var. Mutfak hazırlığı için bu saatlerin düzenlenmesine ihtiyaç var. Bunu da gözden geçireceğiz."

- "Her iki iddiada da boş, geçersiz, yalan"

Yıldırım, bir gazetecinin CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara ziyaretlerinde konaklama ücretlerinin, TBMM'ye ödettirildiği, Meclisten yaklaşık 150 aşçı ve garsonun Ankara'daki otellere "hizmet içi eğitim" adı altında gönderildiği, bunun karşılığında AK Parti'lilerin ücretsiz konakladığı iddiasına ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Yıldırım, "Külliyen yalan. Her iki iddiada da boş, geçersiz, yalan. Kaldı ki milletvekili arkadaşımız beni aradı. 'Bu doğru değilmiş, kusura bakma' diye de telefonda görüştük. Milletvekili düzeyinde bir arkadaşımızın herhangi bir konu hakkında bir işlem yapmadan, konuyu enine boyuna araştırması icap eder." dedi.

"Birinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahcup eder." diyen Yıldırım, Meclis bütçesinin birilerine peşkeş çekilerek, birilerini misafir etme gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Doğrudur, eğitim verilmiştir. Oteller bu eğitimi bilabedel ve severek yapıyorlar. Buradaki çalışanların en iyi kalitede, en güzel şekilde hizmet görmeleri dolayısıyla kendilerini tazelemeleri, birtakım hizmet içi eğitim almaları mutlaka çok güzel bir şey. O bakımdan bu tarafı da yanlış. Özetle gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda basın yayın organlarına resmi tekzip de gönderildi. Bazılarında yayınlandı ama bazılarında oralı olmadılar. Hukuki süreç takip edecek. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz."

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
CHP'li Öztrak: Bizim kimseden gizlimiz saklımız yokCHP'li Öztrak: Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok
Şişli Belediye Başkanı'ndan Muammer Keskin’e destekŞişli Belediye Başkanı'ndan Muammer Keskin’e destek
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Belediye Başkan adayları TBMM Başkanı Binali Yıldırım TBMM Başkanlık Divanı TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı!

32 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.