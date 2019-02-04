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TBMM Başkanı Binali Yıldırım:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 18:31 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara ziyaretlerinde konaklamalarının TBMM bütçesinden karşılandığı iddialarına ilişkin, "Külliyen yalan.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara ziyaretlerinde konaklamalarının TBMM bütçesinden karşılandığı iddialarına ilişkin, "Külliyen yalan. Her iki iddia da boş, geçersiz, yalan. Kaldı ki milletvekili arkadaşımız beni aradı. ’Bu doğru değilmiş, kusura bakma’ diye de telefonda görüştük. Milletvekili düzeyinde bir arkadaşımızın herhangi bir konu hakkında bir işlem yapmadan, konuyu enine boyuna araştırması icap eder" dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım, yenilenen TBMM Üyeler Lokantası mutfağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yıldırım, mutfağı gezdi, pide pişirdi. Yıldırım, gazetecilere Meclis mutfağının pırıl pırıl olduğunu söyleyerek, modern, hijyenik şartlara uygun bir mutfak olduğunu kaydetti. Yıldırım, yemek çeşidinin fazla olduğunu söyleyerek, "550 yemeği takip edip seçmesi bile zor, vakit alır. Hepimiz evlerimizde 550 yemek mi arıyoruz? Bunlar teorik olarak var ama uygulamada zorluklar getiriyor. Burada bir sadeleştirmeye ihtiyaç var. İkinci bir konu da yemek hizmet saatlerine de bakmak lazım. Hiçbir şekilde yemek ihtiyacı olmayan saatler var. Mutfak hazırlığı için bu saatlerin düzenlenmesine ihtiyaç var" şeklinde konuştu.
Yıldırım gazetecilerin sorularını da cevapladı. Yıldırım, AK Parti Belediye başkan adaylarının Ankara ziyaretlerinde konaklama ücretlerinin, TBMM’ye ödettirildiği ve Meclis’ten yaklaşık 150 aşçı ve garsonun Ankara’daki otellere ’hizmet içi eğitim’ adı altında gönderildiği, bunun karşılığında AK Parti’lilerin ücretsiz konakladığı iddialarına ilişkin soruya, "Külliyen yalan. Her iki iddia da boş, geçersiz, yalan. Kaldı ki milletvekili arkadaşımız beni aradı. ’Bu doğru değilmiş, kusura bakma’ diye de telefonda görüştük. Milletvekili düzeyinde bir arkadaşımızın herhangi bir konu hakkında bir işlem yapmadan, konuyu enine boyuna araştırması icap eder" yanıtını verdi.
Meclis bütçesinden birilerini misafir etme söz konusu olmadığına işaret eden Yıldırım, personele eğitim verildiğini ifade etti. Yıldırım, "Buradaki çalışanların en iyi kalitede, en güzel şekilde hizmet görmeleri dolayısıyla kendilerini tazelemeleri, birtakım hizmet içi eğitim almaları mutlaka çok güzel bir şey. O bakımdan bu tarafı da yanlış. Özetle gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda basın yayın organlarına resmi tekzip de gönderildi. Bazılarında yayınlandı ama bazılarında oralı olmadılar. Hukuki süreç takip edecek. ’Çamur at izi kalsın’ anlayışını asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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