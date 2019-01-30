IHAAW154808-SIY/20-01-2019

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak" dedi.

20.01.2019 15:48:08 TSI

NNNN

