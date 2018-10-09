TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Avrasya Meclis Başkanları toplantısına katılmak için Antalya'ya gelen Yıldırım, kentte Atatürk Caddesi, Kale Kapısı ve Kazım Özalp caddelerindeki esnafla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, kendisine verilen ikramların tadına baktı, nar sıktı.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, turistlerle de selamlaştı.

Daha sonra Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile görüşeceği otele geçti.

