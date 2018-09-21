TBMM Başkanı Binali Yıldırım Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde cuma namazı kıldı.
Yıldırım'a, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de eşlik etti.
Yıldırım, namaz sonrasında cemaate, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslenen aşureyi dağıttı.
TBMM Başkanı Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir millet, iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye'nin kaderi aynı." dedi.
İki ülke arasındaki iş birliğinin bugüne kadar nasıl sürdürüldü ise bundan sonra da hızla devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:
"Azerbaycan'ın üzüntüsü bizim üzüntümüz, sevinci bizim sevincimizdir. Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü dikkate alınarak çözülmesi yegane yoldur. Bu konuda Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasının yanındadır. Bu vesileyle 100 yıl önce bu topraklar uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Burada bin 132 şehidimiz var. Türkiye'nin hudutları dışındaki en büyük şehitliği burada. Bu camide cuma kılma bahtiyarlığına eriştik."
Yıldırım, caminin uzun süredir kapalı olduğunu belirterek, "Yeniden ibadete açılması mutluluk verici." diye konuştu.
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