TBMM Başkanı Binali Yıldırım Belarus'ta

MİNSK (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Belarus'un başkenti Minsk'te Bağımsızlık Sarayı'nda Yıldırım'ın Lukaşenko ile görüşmesinde Türkiye - Belarus ilişkilerinin geliştirilmesi için atılacak adımların gündeme geldiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lukaşenko'nun iki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalanması hedefi için yapılması gerekenlerin ele alındığı görüşmede, yalnız ekonomik alanda değil, kültür, eğitim, bilim ve beşeri alanlarda da ilişkilerin detaylıca görüşüldüğü kaydedildi.

Yıldırım, daha sonra düzenlenen törende Zafer Anıtı'na çelenk koydu.

