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TBMM Başkanı Binali Yıldırım Belarus'tan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Belarus'tan ayrıldı

MİNSK (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, yurda dönmek üzere Belarus'tan ayrıldı.

Minsk Uluslararası Havaalanı'ndan özel uçakla hareket eden Yıldırım, Türkiye'nin yapımına katkıda bulunduğu 18 no'lu anaokulu ve Minsk Camisi ziyaretlerini yoğun programından dolayı gerçekleştiremedi.

Yıldırım, dün başlayan Minsk'teki resmi temasları boyunca Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Başbakan Sergey Rumas, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mihail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreiçenko ile görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
belarus Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım

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