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TBMM Başkanı Binali Yıldırım Darülaceze'yi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:36 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA ) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2018'in son saatlerinde İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Tesisleri'ni ziyaret etti.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA ) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2018'in son saatlerinde İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Tesisleri'ni ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Yıldırım onların dertlerini dinledi. Darülaceze sakinlerinin yeni yılını tebrik eden Yıldırım, "Seçimler olacak biliyorsunuz değil mi? Az kaldı, 31 Mart " dediği sırada yanında oturan bir Darülaceze sakini, "Arkandayız arkanda... Senin de Tayyip Beyin de arkandayız. Dadaş arkanda" dedi. Bunun üzerine üzerine Binali Yıldırım yaşlı kadına sarılıp yanağından öptü.

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