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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan'a sert çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 18:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Kars'ta yaptığı konuşmada, "Ermenistan, her şeyden önce Dağlık Karabağ’daki işgal ettiği topraklardan çekilmeli.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan'a sert çıktı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Kars'ta yaptığı konuşmada, "Ermenistan, her şeyden önce Dağlık Karabağ’daki işgal ettiği topraklardan çekilmeli. Türkiye üzerindeki iddialarından derhal vazgeçmeli, kayıtsız, şartsız gerçekleri kabul etmelidir" dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kars'ta Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 2018- 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törene, Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Vali Rahmi Doğan, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kafkas Halk Dansları topluluğu bir gösteri sundu. Ardından Rektör Prof. Dr. Sami Özcan ve Milletvekili Ahmet Arslan birer konuşma yaptı.
Üniversite Senatosu tarafından kendisine 'Fahri Doktora' unvanı verilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, üniversite camiasına teşekkür etti. Yıldırım, daha sonra konuşma yaptı. Üniversite öğrencilerine de bir dizi nasihatlerde bulunan Yıldırım, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ardından Ermenistan'ın soykırım iddialarına değinen Yıldırım, şunları söyledi:
"Soykırım iddiası alçakça bir iddiadan ibarettir. Zaten soykırım etnik temizlik gibi barbarlık ifade eden kavramlar bize ait değildir, bizim medeniyetimize ait kavramlar değildir. Tarihinde ayıp, günah sayılacak alçaklıklar olmayan milletlerin başında bizim milletimiz gelir. Övüneceğimiz bir medeniyetimiz var. Bugün de medeniyetimizi yeniden ihya etmenin gayreti içerisindeyiz. Tertemiz bir maziden umutlarla dolu bir istikbale yürümeye çalışıyoruz. Milletimizin mazisini karalamak isteyenlerin çirkin iddialarını hiçbir zaman kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bunu yapanların maksatları kendi lekelerini, ayıplarını Türk milletine sürmektir. Onların bu iddiaları karşısında söylediğimiz gayet açıktır. Tarih, tarihçilerin konuşması gereken bir alandır, mühim bir meseledir. Tarihte yaşanmış olayları da tarihçiler konuşup değerlendirmelidir. İstiyorlarsa, herkese arşivlerimizi açarız dedik dileyen gelsin baksın, istiyorlarsa heyet oluştursunlar bizim tarihçilerimizle, uzmanlarımızla birlikte çalışsınlar."
Yıldırım, "Ermenistan, 'Türkiye ile ben ilişki kurmak istiyorum, ilişkilerimizi geliştirmek istiyorum' diye ikide bir çıkıp beyanat veriyor. Eğer gerçekten böyle bir niyeti varsa bir kere her şeyden önce Dağlık Karabağ’daki işgal ettiği topraklardan çekilmeli. Oradan işgal sebebiyle 1 milyona yakın Azeri'nin yerlerine dönmelerine imkan sağlamalıdır. Türkiye üzerindeki iddialarından derhal vazgeçmeli, kayıtsız, şartsız gerçekleri kabul etmelidir" diye konuştu.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan'a sert çıktıTBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan'a sert çıktıTBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan'a sert çıktıTBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan'a sert çıktı

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