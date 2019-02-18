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TBMM Başkanı Binali Yıldırım görevinden istifa etti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 23:22 | Son Güncelleme

IHAAW225914-SIY/18-02-2019 - TBMM Başkanı Binali Yıldırım görevinden istifa etti. 18.02.2019 22:59:14 TSI NNNN

IHAAW225914-SIY/18-02-2019

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım görevinden istifa etti.

18.02.2019 22:59:14 TSI
NNNN

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