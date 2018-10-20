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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil, yöneten bir ülkedir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil, yöneten bir ülkedir."


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TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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