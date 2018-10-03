TBMM Başkanı Binali Yıldırım İzmir'de

İZMİR, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın bir dizi açılış töreni ve sempozyuma katılmak üzere İzmir'e geldi. Yıldırım, havalimanından dinleneceği otele hareket etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın Ege Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Töreni, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi açılışı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu'na katılmak üzere bugün akşam saatlerinde İzmir'e geldi. Uçakla kente gelen Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı'ndan dinlenmek üzere kalacağı otele hareket etti.
İYİ Parti'de deprem! Hepsinin istifası istendi
KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!
ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı
ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum