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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover ile birlikte Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 8.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover ile birlikte Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu için İzmir'e geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, protokol üyeleri karşıladı. İki öğrenci Meclis Başkanı'na uçaktan inince çiçek hediye etti. Yıldırım, Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover ile birlikte geldi. TBMM Başkanı, bir otelde düzenlenen ve üç gün sürecek olan TÜRKPA'nın 8. Genel Kurulu'na katıldı. Kurulda Azeri,Kırgız, Kazak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meclis başkanları da yer aldı.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deTBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deTBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deTBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de

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