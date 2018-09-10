TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Mikasa'yı kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile görüştü.
ANKARA (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti. Yıldırım'ın, kabulü resmi konutta ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
FOTOĞRAFLI
Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum