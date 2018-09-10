TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Mikasa'yı kabul etti.

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nANKARA (DHA) TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'y\u0131 kabul etti. Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n, kabul\u00fc resmi konutta ve bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015ftirildi.PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!Hakkari'de ter\u00f6r operasyonuTBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Japonya Prensesi Mikasa'y\u0131 kabul etti.