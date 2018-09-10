TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Mikasa'yı kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile görüştü.

ANKARA (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti. Yıldırım'ın, kabulü resmi konutta ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

