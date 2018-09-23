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TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:51 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na gittiği esnada yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralıların yanına koştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım'ın doktorları yaralılara ilk müdahaleyi etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım trafik kazası Esenboğa Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yaralıların yanına koşmus yaw adam yürüyemiyor nasıl koşsun bu kadarda yalaka olma mynet artık seni komedi diye kullanıyorm gülmek için sitene giriyorum
adammmm adammmmm
gayet güzel bir hareket teşekkürler sayın bakan sahsım adına
Şovmen
Korkma şehir hastanelerimiz hastanelerimz var. Hemen ilgilenirler demiştir. Hani şu hasta garantisi verilen. Geçmiş olsun vatandaşa Allah şifa versin. Ekomomik zorluklarla hayatını geçirmeye çalışan tüm vatandaşlara yani hepimize de Allah gani gani sabırlar versin! Singapur a gitsek mi aceba bi zar atsak tutar mı?..
keşke pantolon alamadığı için o babayı ziyaret etseydim yardım etseydiniz ne diyeyim Size büyük öfkem var
Senden iyi tiyatrocu olurmuş, tbmm de harcanıyorsun.
Ben bu adamın gerçekten vicdanlı bir adam olduğunu,rol yapmadığını düşünüyorum.
güzel örnek sayın baskandan
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