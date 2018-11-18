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TBMM Başkanı Binali Yıldırım mutlu evliliğin sırrını verdi: İtaat et, rahat et

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 23:48 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'da AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın kız kardeşinin nikah şahitliğini yaptı. Yıldırım, düğünde damada başarılı ve mutlu evliliğin sırrını vererek, "İtaat et, rahat et." dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım mutlu evliliğin sırrını verdi: İtaat et, rahat et

Yıldırım, Cam Piramit Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile kendisinin özel kalem müdürü Abdülkerim Taş'ın kız kardeşi Zeynep Ayşe Taş'ın düğün törenine katıldı.

Mevlüt Demirez ile Zeynep Ayşe Taş çiftinin nikah şahitliğini yapan Binali Yıldırım, genç çiftin mesut ve bahtiyar olmaları temennisinde bulundu.

Evliliklerde iyi günler olduğu gibi zor günlerin de yaşanabildiğini hatırlatan Yıldırım, "Evlilik, Aşık Veysel'in dediği gibi 'uzun ince bir yoldur'. Hemen telaşlanmayın. O yolları sizin için uzun duble yol haline getirdik. Dolayısıyla işiniz çok zor olmayacak ama yine de evlilik hali, güzel günler mutlaka çok olacak. Güzel günleri paylaşıp çoğaltın." diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, gönül alıp gönül vermenin önemli olduğunu da dile getirdi.

Damada "Evlilikle başarının sırrını öğrendin mi?" diye soran Yıldırım, "Öğrenmiş, ben sesli olarak tekrar edeyim. Evlilikte başarının sırrı; 'İtaat et, rahat et'. Zeynep bakıyorum senin de ağzın kulaklarına gitti, hoşuna gitti demek ki ama fazla havaya girme. Sen de 'Peki' demesini bileceksin. Sen hiddetlenince o 'Peki' diyecek, o hiddetlenince sen 'Peki' diyeceksin. Böyle geçinip gideceksiniz." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kıydığı nikahta, çiftin diğer nikah şahitliklerini ise AK Parti milletvekilleri yaptı. (AA)

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