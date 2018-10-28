TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM NİKAH ŞAHİDİ OLDU 

Haber: Ümit KOZAN / İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili Mustafa Demir’in oğlu Cihat ve Gözen’in nikah şahidi oldu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanısıra törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan nikah töreninde nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı.

Görüntü dökümü:

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-Nikah töreni

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Yıldırım'ın nikah cüzdanını damada vermesi

-Genel ve detaylar

