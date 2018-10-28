HABER

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM NİKAH ŞAHİDİ OLDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 05:15 | Son Güncelleme

Haber: Ümit KOZAN / İSTANBUL DHA  TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27.

Haber: Ümit KOZAN / İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili Mustafa Demir’in oğlu Cihat ve Gözen’in nikah şahidi oldu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanısıra törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı.
Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan nikah töreninde nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı.

Görüntü dökümü:
-------------
-Nikah töreni
-Binali Yıldırım'ın konuşması
-Yıldırım'ın nikah cüzdanını damada vermesi
-Genel ve detaylar

PARTNERWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldiWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldi
Çengelköy'de pompalı dehşeti! Dükkandakileri rehin alıp etrafa ateş açtıÇengelköy'de pompalı dehşeti! Dükkandakileri rehin alıp etrafa ateş açtı
Çatalca'da TIR alev alev yandıÇatalca'da TIR alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çengelköy'de pompalı dehşeti! Dükkandakileri rehin alıp etrafa ateş açtı

Çengelköy'de pompalı dehşeti! Dükkandakileri rehin alıp etrafa ateş açtı

İstanbullular dikkat! Taksim Meydanı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Taksim Meydanı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.