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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Şunu dost ve düşman herkes bilsin, paramız, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini, haklının hukuku mutlaka alacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Şunu dost ve düşman herkes bilsin, paramız, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini, haklının hukuku mutlaka alacaktır."


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