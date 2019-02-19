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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan’a devretti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 09:18 | Son Güncelleme

IHAAW091112-SIY/19-02-2019 - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan’a devretti. 19.02.2019 09:11:12 TSI NNNN

IHAAW091112-SIY/19-02-2019

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan’a devretti.

19.02.2019 09:11:12 TSI
NNNN

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