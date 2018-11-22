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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Türkiye'nin etrafında özellikle güney sınırlarında müthiş bir kaos, terör, otorite boşluğu, kan, gözyaşı... Türkiye'nin yanı başındaki olaylardan etkilenmemesi söz konusu değil. Çok fazla bedel ödüyoruz, 8 yıldır bu bedeli ö

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 10:46 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Türkiye'nin etrafında özellikle güney sınırlarında müthiş bir kaos, terör, otorite boşluğu, kan, gözyaşı... Türkiye'nin yanı başındaki olaylardan etkilenmemesi söz konusu değil. Çok fazla bedel ödüyoruz, 8 yıldır bu bedeli ödüyoruz ama her şeye rağmen değerlerimiz, tarihimiz, kültürümüz, ecdamızdan bize kalan mirasın gereği biz bize yakışanı yapıyoruz."


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binali yıldırım TBMM Başkanı

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