TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Türkiye'nin etrafında özellikle güney sınırlarında müthiş bir kaos, terör, otorite boşluğu, kan, gözyaşı... Türkiye'nin yanı başındaki olaylardan etkilenmemesi söz konusu değil. Çok fazla bedel ödüyoruz, 8 yıldır bu bedeli ö
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Türkiye'nin etrafında özellikle güney sınırlarında müthiş bir kaos, terör, otorite boşluğu, kan, gözyaşı... Türkiye'nin yanı başındaki olaylardan etkilenmemesi söz konusu değil. Çok fazla bedel ödüyoruz, 8 yıldır bu bedeli ödüyoruz ama her şeye rağmen değerlerimiz, tarihimiz, kültürümüz, ecdamızdan bize kalan mirasın gereği biz bize yakışanı yapıyoruz."
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