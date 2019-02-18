IHAAW212249-SIY/18-02-2019
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yemekten sonra istifa dilekçemi vereceğim. Yarın sabah Celal Adan’a görevi devredeceğim" dedi.
18.02.2019 21:22:49 TSI
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