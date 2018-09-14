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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ev ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2018 17:34 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası ev ziyaretinde bulundu.

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası ev ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında sokakta bulunan çocukların sevgisine ve ilgisine karşılık veren Yıldırım, çocuklarla tokalaşıp, kucaklaştı.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ev ziyaretiTBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ev ziyareti
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