TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 29 Nisan'da Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Sedat Mekan'ın baba evine ziyarette bulundu.
Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine 29 Nisan'da PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan Mekan'ın ailesinin Yenibosna'daki evine giden Yıldırım, taziyelerini ilettikten sonra şehidin ailesiyle sohbet etti.
Şehitlerin, peygamberlerin komşusu olduğunu belirten Yıldırım, "Allah bize onların komşusu olmayı nasip etsin." dedi.
Duaların okunmasının ardından Yıldırım, şehidin anne ve babasına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti.
Yıldırım'a ziyarette İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.
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