TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avustralya, Zambiya ve Özbekistan'ın Ankara büyükelçileri ile KEİPA Genel Sekreteri Asaf Haciyev'i ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocaev ve KEİPA Genel Sekreteri Asaf Haciyev'le ayrı ayrı bir araya geldi.

Yıldırım'ın, kabülleri resmi konutta basına kapalı gerçekleştirildi.

