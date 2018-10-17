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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 22:39 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ASO, ATO ve TBMM Spor Kulübü heyetlerini ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım'ın, Meclisteki makamında Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyeti, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti, TBMM Spor Kulübü üyelerini kabulleri basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
ASO ato TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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