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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 18:53 | Son Güncelleme

Yıldırım Ruanda, KKTC, Portekiz, Kazakistan ve Küba'nın Ankara büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Ruanda, KKTC, Portekiz, Kazakistan ve Küba'nın Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım, Meclisteki makamında sırasıyla Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i ayrı ayrı kabul etti.

Kabuller, basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

Turkish Parliament Speaker Binali Yildirim

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

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