TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti.

Meclis Başkanı Yıldırım, resmi konutta Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile bir araya geldi.

Bu arada Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Kulübün İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge'yle de görüştü.

Öte yandan Yıldırım, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ı da ayrı ayrı kabul etti.

Görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirildi.

