IHAAW161802-SIY/19-02-2019
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa ettiğine dair dilekçe TBMM Genel Kurulu’nda okundu.
19.02.2019 16:18:02 TSI
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