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  4. TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu! Meclis İsrail gündemi ile toplanıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu! Meclis İsrail gündemi ile toplanıyor

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
05.10.2024 11:09
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İsrail'in Filistin'den sonra Lübnan'a işgal girişimi ve bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek" açıklamasından sonra CHP lideri Özgür Özel de kapalı oturum talebinde bulunmuştu. TBMM Başkanı Kurtulmuş 8 Ekim Salı günü meclisin İsrail gündemi ile toplanacağını duyurdu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu! Meclis İsrail gündemi ile toplanıyor

İsrail'in Ortadoğu'da gerçekleştirdiği saldırılar Türkiye dış politikasının en önemli gündem maddesi oldu.

"İSRAİL'İN GÖZÜNÜ DİKECEĞİ YER BİZİM VATAN TOPRAKLARIMIZ OLACAK"

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir" ifadelerine yer vermişti.

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"HÜKÜMET NE YAPACAKSA DESTEKLİYORUZ"

Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir açıklamada bulundu. Özel yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırganlığına karşı her türlü diplomatik atak, uluslararası kurumların harekete geçirilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa destekliyoruz, fazlasını bekliyoruz" demişti.

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ÖZEL'DEN KAPALI OTURUM TALEBİ

Özel ayrıca konu özelinde kapalı oturum talebinde bulunarak "Bir bilgilendirme yapılması gerek" ifadesini kullanmıştı.

MECLİS SALI GÜNÜ TOPLANIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Kurtulmuş, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının İsrail'in Lübnan'a işgal girişimi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin 8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendireceğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Numan Kurtulmuş Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP tbmm
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