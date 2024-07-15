TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı! 'Çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu biliyoruz'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 15 Temmuz'u Anma Töreni'nde konuştu. 15 Temmuz'u unutturmayacaklarının altını çizen Kurtulmuş, "Ehliyet ve liyakatin yanında millete sadakatin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz'da ağır bir fatura ödeyerek gördük" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları:

"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

"15 Temmuz'da bir araya gelerek bundan sonraki süreçte o gece yaşadıklarımızı unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı ifade ediyoruz. O gece isimsiz kahramanların ortaya koyduğu iradeyi unutmayacağız.

İşte 15 Temmuz gecesi, hainlerin önemli bir kısmının pusuda beklediği o saatlerde, hayatlarını ortaya koyan bütün değerli milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine meydanları dolduran vatandaşlarımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Bu milletin sokağa çıkması ve darbecilere direnmesindeki en önemli etken demokrasiye olan bağlılığımız ve tutkumuzdur. Milletimiz o gün işgal teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını gayet iyi anlamıştır.

O gece kitaplarda okuduğumuz, ecdattan bize kalan o anlatıları sokaklarda hep birlikte gördük.

15 Temmuz'dan çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu biliyoruz. Demokrasiyi göz ardı eden ve yok etmeye çalışan güçlerin hepsine karşı direnmek zorunda olduğumuzu gördük.

"SADAKAT BİZATİHİ MİLLETİN KENDİSİNEDİR"

Ehliyet ve liyakatin yanında millete sadakatin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz'da ağır bir fatura ödeyerek gördük. 15 Temmuz'da başkalarına tabi olanların devlete ne kadar zarar verdiğini gördük. Sadakat bizatihi milletin kendisinedir."

MECLİS'TEKİ İLK TÖREN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NDA YAPILDI

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk tören, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda yapıldı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekilleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile milletvekilleri katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alanda yer alan anıta karanfil bıraktı. Kurtulmuş, 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşlar için dua etti.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törenin ardından ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde anma gerçekleştirildi.

Buradaki törene, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı kabine üyeleri ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, bombanın düştüğü noktada bulunan 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bıraktı.