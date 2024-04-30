TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'anayasa' turu! Özgür Özel'den dikkat çeken vurgu

Seçimlerin ardından yeni anayasa tartışmaları başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazırlıklar kapsamında CHP'yi ziyaret etti. Ziyaretin olumlu geçtiği belirtilirken Kurtulmuş görüşmede maddelerin konuşulmadığını belirtti. Kurtulmuş, "Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar." dedi.

Ziyaretin ardından Özgür Özel ise şu açıklamaları yaptı;

Ben başkana her konuyu görüşebileceğimizi söylemiştim. Açık bir müzakere ortamı olması gerektiğini söylemişti. Bugün insanların yoksulluk, açlık gibi beklentileri varken yeni anayasa beklentisi toplumun neresindedir bunu tartmak gerekir. Parti ile konuşmadan yorum yapmayı doğru görmem. Başkanın yorumlarını partiyle değerlendireceğiz. Yeni anayasa konuşulurken mevcut anayasa tam uyum sağlanması gerektiğini ifade ettik. Bir önceki anayasada iyiydi ama uyulmadı.

Yarın Erdoğan'la yapacağımız görüşme de benim için önemlidir. Anayasaya uyulmuyorken yenisini yapsak ne olur yapmasak ne olur?" Bunu dile getireceğim. El sıkışılacak, müzakere edilecek. Bu el sıkışma demokrasiye inananların yapması gerektiği bir şey. O yüzden bu diyaloğu önemsediğimizi belirtmek isterim.







