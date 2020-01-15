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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
POLİTİKA
HABERLERİ
|
15.01.2020 19:00 |
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.