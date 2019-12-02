TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Şentop, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda çektiği "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Şentop, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesine oy verdi.

Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.

Fotoğrafları seçmenin zor olduğunu ifade eden Şentop, "Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şu an için 3 tane seçtim. Ama sonra yine bakınca farklı fotoğraflar da seçebilirim. Arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

