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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Askerlerimizle, teröristler arasında yaşanan çatışmada, 4 askerimizin şehit olduğunu, 6 askerimizin yaralandığını üzüntüyle öğrendik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, "Askerlerimizle, teröristler arasında yaşanan çatışmada 4 askerimizin şehit olduğunu, 6 askerimizin yaralandığını üzüntüyle öğrendik" dedi.TBMM Başkanı Şentop, "Irak’a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi’ne" katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, "Askerlerimizle, teröristler arasında yaşanan çatışmada 4 askerimizin şehit olduğunu, 6 askerimizin yaralandığını üzüntüyle öğrendik" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, "Irak’a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi’ne" katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti. Ankara Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunan Şentop, konuşmasının başında, gece geç saatlerde Irak sınırında yaşananlara değindi. Şentop, "Askerlerimizle, teröristler arasında yaşanan çatışmada 4 askerimizin şehit olduğunu, 6 askerimizin yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize, Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimizde acil şifalar diliyorum. Türkiye, vatandaşlarının bütününü kucaklayan bu üslubundan taviz vermeden teröre, teröristlere ve onun destekçilerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bununla ilgili olarak kimsenin bir tereddüdü olmasın, milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"Bölgemizde bugün büyük çatışmaların ve her anlamda kaosun görülmesi, üzerinde düşünmemiz gereken bir husustur"
Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenecek "Irak’a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesine" katılmak için 1 günlüğüne Bağdat’a gittiğini belirten Şentop, "Zirveye Irak’ın komşusu olan ülkelerin İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye ve Ürdün Parlamento başkanları katılacaklar. Uygarlıklara ev sahipliği yapmış, insanlık tarihinin en kadim hadiselerinin yaşandığı bölgemizde bugün büyük çatışmaların ve her anlamda kaosun görülmesi, üzerinde düşünmemiz gereken bir husustur. Irak’ta yaşanan gelişmeler, sadece Irak’ın kendisi için değil, bölge ülkeleri üzerinde doğrudan etkiler doğurmaktadır" diye konuştu.
Türkiye’nin, Irak’ın bağımsız bir yapıya kavuşmasını arzuladıklarını aktaran Şentop, "Irak halkı ile dostluğumuz ve kardeşliğimiz bakidir. Türkiye, Irak’ın birliği ve toprak bütünlüğü için desteğini sürdüreceğinden kimsenin kuşku duymamasını istemektedir" ifadelerini kaydetti.

"Irakta düzenlenecek toplantıyı önemsiyoruz"
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada yaşananlara karşı dikkatle takipte olduğunu bildiren Şentop, "Günümüzde hiçbir ülke, karmaşıklaşan tehdit ve sınamalarla tek başına mücadele etme imkanına sahip değildir. Bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çaba harcayan, inisiyatif alan bir ülke olarak Irak’ta düzenlenecek toplantıyı önemsiyoruz. Bu toplantının daha sonra Irak’la olan ilişkilerimizin kuvvetlenmesine ve gelişmesine katkı sağlayacağına ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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