HABER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 00:42 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. TBMM Başkanı Şentop’un uçağı TSİ 22.45 de Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanına iniş yaptı. Şentop’u havalimanında Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakü’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop,”Türkiye’de gerek Cumhurbaşkanlarımızın, Meclis Başkanlarının seçildikten sonra ilk ziyaretleri Azerbaycan’a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne oluyor. Bu gelenek haline geldi. Çok güzel bir gelenek. Çünkü Azerbaycan’la biz tek millet, iki devlet, diyoruz. Kardeşliğimiz her şeyin üzerinde. 24 Şubat’ta seçilmiştik 10. günü tamamlamadan buraya geldik. Büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Ziyaret kapsamında dünya ve bölge gündemini de değerlendireceklerini belirten Şentop, ”Yarın Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev kabul edecek, Meclis Başkanı Oktay Bey’le görüşeceğiz, Başbakanla görüşeceğiz. Genel değerlendirmeler yapacağız. Tabii konularıyla ilgili bakanlarımız, Cumhurbaşkanlarımız sürekli görüşüyor. Aralarındaki hukuku, bilhassa Sayın Aliyev’le Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasındaki hukukun gereği olarak bizlerde ilişkilerimizi geliştirmek yönünde adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

Bakü temasları kapsamında Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov’la bir araya gelecek Şentop, Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitlikleri de ziyaret edecek.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Çavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyle (3)Çavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyle (3)
Meral Akşener: Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler (2)Meral Akşener: Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler (2)

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.