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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bağdat’a geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak’a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi’ne katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geliyor.TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Bağdat’ta düzenlenecek Irak’a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi için Cumartesi günü Bağdat’a geliyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak’a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi’ne katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geliyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Bağdat’ta düzenlenecek Irak’a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi için Cumartesi günü Bağdat’a geliyor. Bağdat’taki Hükümet Sarayı’nda düzenlenecek zirveye Irak’a komşu ülkelerin parlamento başkanları ve milletvekilleri katılacak. Parlamento başkanları aile fotoğrafı çekimi ile başlayacak zirvenin açılış konuşmasını Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mohammed Al-Halboosi yapacak. Zirvede Irak’ta güvenliğin tesis edilmesi, terörle mücadele, Irak’ın bütünlüğü, bölge ülkeleri ile işbirliği, ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alınacak.
Zirvede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir konuşma yapacak. Zirve, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mohammed Al-Halboosi’nin konuk parlamento başkanları onuruna verileceği öğle yemeği ve sonuç bildirgesinin açıklanması ile son bulacak.

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