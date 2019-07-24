TBMM Başkanı Mustafa Şentop Batı Trakya'da:

GÜMÜLCİNE (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini iyi tutmaya çalışan, vatandaşlarının hangi dinden, ırktan, kökenden olursa olsun anayasanın, insan hakları belgelerinin ve uluslararası sözleşmelerin vermiş olduğu haklarına riayet eden bir ülke olduğunu söyledi.

Şentop, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'ya geldi ve bölgedeki temaslarına İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi makamında ziyaret ederek başladı.

Müftülüğe gelişinde, kapıda kadın ve erkek din görevlilerince çiçekle karşılanan Şentop, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de bir muhacir olduğunu, İskeçeli soydaşları arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Şentop, Türkiye'nin Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının meselelerini sürekli takip ettiğini belirterek, bunları iki ülke arasındaki ilişkilerde ve uluslararası alanda gündeme getirdiğini ifade etti.