TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek’te

Bosna Hersek’e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başkent Saraybosna’da Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya gelip, Kovaçi Şehitliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Bosna Hersek’te bir dizi temaslarda bulundu. 25-27 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek’e gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret çerçevesinde Şentop, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Şentop, Bosna Hersek Parlamentosu’nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Kovaçi Şehitliği’ndeki anıta ve Aliya İzetbegoviç’in kabrine çelenk bırakan Şentop’a Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Asim Sarayliç eşlik etti.

Şentop’a Bosna Hersek temaslarında Bursa Milletvekili ve Türkiye - Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, Bursa Milletvekili ve Türkiye - Kuzey Makedonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, 26’ncı Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, TBMM Başkan Müşavirleri Dr. Necip Fazıl Kurt ve Hasan Mısırcı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş eşlik etti.

Şentop, programına Livno kentinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye Belediyesi tarafından desteklenen iftar programıyla devam edecek.

