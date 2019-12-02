HABER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 19:12 | Son Güncelleme

"Cibuti'ye yaptığım seyahat vesilesiyle FETÖ'cü haber kaynakları, 'cami açılışına gitti' diye haber yaptırmış. Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz, bu toprakların milletimize ait olduğunun göstergeleri. Bundan rahatsızlık duyanlar, bu milletin bu topraklardaki varlığından rahatsızlık duyanlardır"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cibuti'ye yaptığım seyahat vesilesiyle FETÖ'cü haber kaynakları, 'cami açılışına gitti' diye haber yaptırmış. Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz, bu toprakların milletimize ait olduğunun göstergeleri. Bundan rahatsızlık duyanlar, bu milletin bu topraklardaki varlığından rahatsızlık duyanlardır." dedi.

Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camisi'nin açılışında konuşan Şentop, Türkiye'nin son 20 yıldaki başarısında devlet millet bütünleşmesi anlayışının yattığını söyledi.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin tarihi, birikimi, jeostratejisi ve geleceğe yönelik iddiaları, Türkiye'nin tezlerinin, politikalarının etki gücünü ortaya koymaktadır. Bütün bunların temelinde yatan husus, devlet-millet bütünleşmesidir. Tarihimizin her döneminde az veya çok devlet ve millet bütünleşmesi sağlanmıştır. Ama bunun maksimum seviyeye çıktığı dönemlerde büyük hamleler yapabilmişiz. Bunun da sırrı milletin değerleri ile devletin değerlerinin bütünleşmesidir."

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye bir söz söylediğinde bunun arkasında milletin olduğunu bütün dünyanın görebildiğini vurguladı.

Bazı basın kuruluşlarında Cibuti'ye yaptığı seyahatin eleştirilmesine de değinen Şentop, şunları kaydetti:

"Cibuti'ye yaptığım seyahat vesilesiyle FETÖ'cü haber kaynakları, 'cami açılışına gitti' diye haber yaptırmış. Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz, bu toprakların milletimize ait olduğunun göstergeleri. Bundan rahatsızlık duyanlar, bu milletin bu topraklardaki varlığından rahatsızlık duyanlardır, bunu içine sindiremeyenlerdir. Camileri, milletin bu topraklardaki varlığının işaretleri olan bu mabetleri inşa edeceğiz. Ama bu değerlerle gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmek için okullar da yapacağız."

Şentop, buradaki programının ardından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinin açılışını da gerçekleştirdi.

Merkezde incelemelerde bulunan Şentop, daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Süleymanpaşa Belediyesi tapu dağıtım törenine katıldı.

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
AK Parti'den Adil Öksüz sorusuna yanıt!AK Parti'den Adil Öksüz sorusuna yanıt!
CHP'den Selahattin Demirtaş kararı!CHP'den Selahattin Demirtaş kararı!
1/
Anahtar Kelimeler:
açılış Mustafa Şentop Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Yezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Yezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adil Öksüz sorusuna yanıt!

AK Parti'den Adil Öksüz sorusuna yanıt!

CHP heyeti, Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP'den Selahattin Demirtaş kararı!

Son dakika: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! İzmit’te nikah ve düğün salonları 1 TL oldu

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Selahattin Demirtaş cezaevinde rahatsızlandı! Kardeşi ve avukatı paylaştı (Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu)

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.