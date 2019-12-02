TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cibuti'ye yaptığım seyahat vesilesiyle FETÖ'cü haber kaynakları, 'cami açılışına gitti' diye haber yaptırmış. Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz, bu toprakların milletimize ait olduğunun göstergeleri. Bundan rahatsızlık duyanlar, bu milletin bu topraklardaki varlığından rahatsızlık duyanlardır." dedi.

Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camisi'nin açılışında konuşan Şentop, Türkiye'nin son 20 yıldaki başarısında devlet millet bütünleşmesi anlayışının yattığını söyledi.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin tarihi, birikimi, jeostratejisi ve geleceğe yönelik iddiaları, Türkiye'nin tezlerinin, politikalarının etki gücünü ortaya koymaktadır. Bütün bunların temelinde yatan husus, devlet-millet bütünleşmesidir. Tarihimizin her döneminde az veya çok devlet ve millet bütünleşmesi sağlanmıştır. Ama bunun maksimum seviyeye çıktığı dönemlerde büyük hamleler yapabilmişiz. Bunun da sırrı milletin değerleri ile devletin değerlerinin bütünleşmesidir."