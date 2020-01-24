-
Haberler
-
HABER
-
Politika
-
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
24.01.2020 22:55 |
Son Güncelleme
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz."