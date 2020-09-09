TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Türkiye olarak hukuken haklı olduğumuzu bildiğimiz için her zaman diplomasi yoluyla da müzakereler yoluyla da her konuyu görüşmeye, tartışmaya hazırız ama bu yolla değil de başka türlü Türkiye'y