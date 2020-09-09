TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Doğu Akdeniz'deki olaylar, ihtilaflar, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan, burada uluslararası hukuka göre hakları, menfaatleri olan ülkelerin aralarında görüşebileceği, tartışabileceği, karara bağlayabileceği meselelerdir. Batı Akde