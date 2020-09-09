TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Doğu Akdeniz'deki olaylar, ihtilaflar, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan, burada uluslararası hukuka göre hakları, menfaatleri olan ülkelerin aralarında görüşebileceği, tartışabileceği, karara bağlayabileceği meselelerdir. Batı Akde
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Doğu Akdeniz'deki olaylar, ihtilaflar, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan, burada uluslararası hukuka göre hakları, menfaatleri olan ülkelerin aralarında görüşebileceği, tartışabileceği, karara bağlayabileceği meselelerdir. Batı Akde
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Doğu Akdeniz'deki olaylar, ihtilaflar, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan, burada uluslararası hukuka göre hakları, menfaatleri olan ülkelerin aralarında görüşebileceği, tartışabileceği, karara bağlayabileceği meselelerdir. Batı Akdeniz'den gelip de Doğu Akdeniz'de birtakım hayallerin peşinde, bölgenin huzurunu, barışını bozmaya kimsenin hakkı yoktur."