HABER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fas'a geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fas'a geldi

RABAT (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'a geldi.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Rabat Sale Havalimanı'nda, Fas Danışmanlar Meclisi, Fas-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Abdelilah Elhaloutı Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Şentop, havalimanı protokol salonunda Abdelilah Elhaloutı ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra konaklayacağı otele hareket eden Mustafa Şentop'a, otel girişinde Fas'ın yerel çayından ikram edildi.

PARTNERDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizliDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli
Emek’te ilgiyle karşılanan Mustafa Dündar muhalefete yüklendiEmek’te ilgiyle karşılanan Mustafa Dündar muhalefete yüklendi
Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağızMevlüt Uysal: Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Fas Rabat

En Çok Okunan Haberler

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.