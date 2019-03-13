TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fas'ta

RABAT (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib El Malki ve Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Abdulhakim Benchemas ile ayrı ayrı görüştü. Fas Parlamentosunda gerçekleşen her iki görüşmede de kısa birer konuşma yapan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fas halkına selamını iletti. Şentop, İSİPAB'ın, TBMM Başkanı olarak katıldığı ilk uluslararası toplantı olduğunu, bu nedenle kendisi için bu toplantının ayrı bir anıyı barındıracağını ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin derin bir tarihe dayandığının altını çizen Şentop, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle bu ilişkilere ivme kazandırmayı arzu ettiklerini bildirdi. Türkiye'de, özellikle son yıllarda savunma sanayinde büyük bir atılım sergilendiğini kaydeden Şentop, Türkiye'nin silah konusunda dışarıya bağımlı olmamak için mücadele ettiğini söyledi. Şentop, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini Fas ile de paylaşabileceğini ifade etti.

Fas'ın, Türkiye'nin hassasiyetini paylaşarak FETÖ'ye karşı gerekli tedbirleri aldığını, örgütün okullarını kapattığını anlatan Şentop, bu konuda teşekkürlerini iletti. Şentop, yabancı istihbarat birimlerinin bir maşası olan FETÖ'nün, yalnızca Türkiye değil başka ülkeler için de tehdit oluşturduğunu vurguladı. TBMM Başkanı Şentop ayrıca, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde potansiyelin iyi değerlendirilmesini istediklerini de kaydetti. - "Batının ithamları karşısında savunma yapmak zorunda değiliz" Geçen yüzyılın, insanlık tarihinde, "en çok kan dökülen" yüzyıl olarak anılacağını belirten Şentop, ancak bu kanı Müslümanların dökmediğine dikkati çekti. Şentop, "Antitez değil teziz. Batının ithamları karşısında savunma yapmak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Afrika ile ticari ilişkilerine de değinen Şentop, özellikle son yıllarda bu kıtada artırılan temsilcilikler sayesinde ciddi gelişmeler kaydedildiğini söyledi. Şentop, "15 yıl öncesine kadar Almanya'nın Afrika ile ticari ilişkileri, Türkiye'nin Afrika ile ticari ilişkisinden 30 kat daha fazlaydı. Bu oran şimdi 4 kata kadar indi" dedi.