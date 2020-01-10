HABER
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazeteciler ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazeteciler ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler’in durumu ile ilgili konuşarak, "Libya’da yaşanan olaylarda Birleşmiş Milletlerin sesi bile duyulmuyor" dedi.
Gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "20. yüzyıldaki hukuk, siyaset, basın, yayın, kültür, ekonomi gibi tüm bu alanlarda paradigmaların sona erdiğini iflas ettiğini yeni paradigma arayışlarının olduğunu düşünüyorum. Uluslararası hukuk ve siyaset alanında belki çeyrek asır gibi bir zamanda bir çok şeyin yeniden kurulacağını göreceğiz. Son zamanlarda yaşadığımız hadiselerde bunu gösteriyor. 2. Dünya savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler başta olmak üzere barışı korumak ve tesis etmek üzere yola çıkan kuruluşların etkisizliğini zaman içerisinde görüyoruz. Son zamanlarda olan Libya’da yaşanan olaylarda Birleşmiş Milletlerin sesi bile duyulmuyor. Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Birleşmiş Milletlerden bir ses duymadık. Sesin duyulamaz hale geldi. Bu tür kuruluşlar uluslararası hukuku ne dediğini söyleyen dile getiren kuruluşlar ama bir etkisizleştirilme var. Niye paradigma değişti. Kuruluşları var eden onların düzenini sağlayan Uluslararası hukuk ve siyaset değişti. Şimdi yenilerinin yani anlayışlar ile kurulması dönemine girdik“ şeklinde konuştu.

Gündeme dair Türkiye’nin oyun kuran rolünü üstlendiğini ifade eden Şentop, "Türkiye bu anlamda kendi hedeflerini bölgemizde barışı sağlaması yönünde bölgede barışı sağlaması yönünde milletimizin çıkarlarını koruması yönünde hedeflerini ortaya koyuyor. Oyun koruyor ve bununda başarılı olması yönünde elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Bu yeni dönemde kurulacak dünya düzeninin içerisinde etkili aktör olmak isteyen ülkelerin bir pozisyon belirleme, pozisyon kapma mücadelesinin sürdüğü bir dönem dolayısıyla dünyanın değişim döneminin işlerinin hızlandığı bir dönemin içerisindeyiz hep beraber. Bir yandan ekonomi siyaset, hukuk anlamında değişim devam ediyor bir yandan kuruluşlar yavaşlıyor bu değişimin içerinden biz bunu mümkün olduğu kadar tek tek fertler üzerinde, etkilemek üzere gayret gösteriyoruz. Ben tekrar 10 Ocak gazeteciler gününü kutluyorum“ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Elma yüklü TIR devrildiElma yüklü TIR devrildi
Pepee'nin yaratıcısından yeni proje: 'Ebeveyn kanalı'Pepee'nin yaratıcısından yeni proje: 'Ebeveyn kanalı'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit uzman çavuşla ilgili yürek yakan detay

Şehit uzman çavuşla ilgili yürek yakan detay

Adıyaman’da genç kız dehşeti yaşadı! 8 köpek saldırdı

Adıyaman’da genç kız dehşeti yaşadı! 8 köpek saldırdı

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik!

HDP önündeki evlat nöbetinde gerginlik!

Rusya'dan gelen Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Kazadan 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.