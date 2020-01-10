TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazeteciler ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler’in durumu ile ilgili konuşarak, "Libya’da yaşanan olaylarda Birleşmiş Milletlerin sesi bile duyulmuyor" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "20. yüzyıldaki hukuk, siyaset, basın, yayın, kültür, ekonomi gibi tüm bu alanlarda paradigmaların sona erdiğini iflas ettiğini yeni paradigma arayışlarının olduğunu düşünüyorum. Uluslararası hukuk ve siyaset alanında belki çeyrek asır gibi bir zamanda bir çok şeyin yeniden kurulacağını göreceğiz. Son zamanlarda yaşadığımız hadiselerde bunu gösteriyor. 2. Dünya savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler başta olmak üzere barışı korumak ve tesis etmek üzere yola çıkan kuruluşların etkisizliğini zaman içerisinde görüyoruz. Son zamanlarda olan Libya’da yaşanan olaylarda Birleşmiş Milletlerin sesi bile duyulmuyor. Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Birleşmiş Milletlerden bir ses duymadık. Sesin duyulamaz hale geldi. Bu tür kuruluşlar uluslararası hukuku ne dediğini söyleyen dile getiren kuruluşlar ama bir etkisizleştirilme var. Niye paradigma değişti. Kuruluşları var eden onların düzenini sağlayan Uluslararası hukuk ve siyaset değişti. Şimdi yenilerinin yani anlayışlar ile kurulması dönemine girdik“ şeklinde konuştu.