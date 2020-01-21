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  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü bildirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü bildirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü bildirdi


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FETÖ Mustafa Şentop

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