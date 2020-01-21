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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü bildirdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü bildirdi
POLİTİKA
HABERLERİ
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21.01.2020 16:10 |
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü bildirdi