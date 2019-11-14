TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İnsanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz"

SİVAS (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Umudunu bize bağlayan yüz milyonlarca insana karşı tarihimizden, kültürümüzden ve inancımızdan gelen sorumluğumuz var. Çünkü biz büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Vicdan medeniyetinin mensuplarıyız. Bugün de insanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz." dedi.

Şentop, Cumhuriyet Üniversitesinin 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen akademik yıl açılış programında, Sivas'ın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine yön vermiş, gezilmesi görülmesi gereken illerden birisi olduğunu söyledi.

Son yıllarda büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'nin güzergahında olan kente, gelecek yıldan itibaren hızlı tren ile de gelinebileceğini anımsatan Şentop, hızlı tren sayesinde Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresinin 2 saate ineceğini, böylece kentin geçen yıl ağırladığı 600 bin turistin en az üç katı misafire ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Türkiye'deki üniversitelerin kuruluş tarihlerine ve geçmişlerine değinen Şentop, şöyle devam etti:

"Bugün bize medeniyet satmaya çalışanlar karanlık çağlarını yaşarken, biz matematik, mantık, astronomi, felsefe bilimlerinin de okutulduğu medreseler açmıştık. Maalesef medeniyetlerin gelişimi dikey bir şekilde olmuyor. 10'uncu yüzyılda başlayan altın çağımızın ışığı birkaç yüzyıl sonra sönmeye yüz tuttu. Yüzlerce yıl takip edilip, taklit edilen medeniyetimiz Moğol istilası, ticaret yollarının değişmesi, siyasi istikrarsızlıklar, mezhep çatışmaları, dini taassuplar gibi sebeplerle gerilemeye yüz tuttu. 17'nci yüzyıldan itibaren medeniyetimiz üstünlüğünü kaybetti. Bizi takip edenleri taklit etmeye başladık. Bu taklit işini abarttığımız dönemlerden geçtik. Kendi geçmişimizi yok saydığımız, kendi medeniyetimizi unuttuğumuz dönemlerden geçtik."